Une mise en échec historique

Publié aujourd'hui à 07h44

Mis à jouraujourd'hui à 07h44

Dans les années 1970, un régime de terreur régnait sur la Ligue nationale de hockey en raison de la façon de jouer des Flyers de Philadelphie. Une stratégie payante puisqu’ils ont gagné deux fois la Coupe Stanley (1974 et 1975).

La robustesse était de mise avec des mêlées générales, des assauts répétés, des écarts de conduite, des coups sournois et des joueurs intimidants. Pas pour rien que les Flyers ont été l’équipe la plus punie pendant 11 saisons de suite dans la LNH.

Étrangement, plusieurs joueurs des équipes adverses s’absentaient subitement lorsque venait le temps de jouer un match au Spectrum de Philadelphie.

À l’époque, on parlait du «Philadelphia flu», soit une grippe soudaine qui épargnait des joueurs de jouer un match à Philadelphie...

Alors, comment les Canadiens de Montréal de 1976 ont-ils mis fin au régime de terreur des «Broad Street Bullies»?

En les intimidant avec des joueurs rapides, une défense hermétique, une attaque puissante et des joueurs capables de répliquer à la robustesse des Flyers.

Un exemple parfait

L’exemple parfait est survenu dans le deuxième match de la finale de la Coupe Stanley de 1976.

Ce soir-là, les Canadiens mènent la série 1-0 et ils se retrouvent en avance 2-0 en troisième période.

L’attaquant Gary Dornhoefer, des Flyers, reçoit la rondelle de Mel Bridgman et tente de se défaire de Larry Robinson à la ligne bleue des Canadiens.

Bang! La force de l’impact est si grande que le bruit retentit partout dans la Forum de Montréal.

La violence du choc est telle que des préposés du Forum doivent sauter sur la glace afin de réparer la bande qui s’était déplacée au moment de la mise en échec de Robinson sur Dornhoefer.

Selon certains, il s’agit de la mise en échec la plus percutante de l’histoire. À voir ici:

Dornhoefer était l’un des nombreux joueurs robustes chez les Flyers. Il venait de connaître une cinquième saison de 100 minutes de pénalité ou plus.

Robinson, lui, n’a jamais amassé plus de 76 minutes en une saison, et ce, en 20 ans de carrière. Toutefois, à 6 pieds et 3 pouces, Robinson ne se laissait pas intimider et il n’avait pas toujours besoin de jeter les gants pour le faire.

Bref, une mise en échec qui explique très bien l’état d’esprit des Canadiens dans leur duel en finale en 1976 contre les Flyers.

Le Tricolore n’a eu besoin que de quatre matchs pour se débarrasser des méchants Flyers. Vous pourrez d'ailleurs revivre cette finale de 1976 ce soir à TVA Sports à compter de 19h.