«Les Nordiques seraient devenus une dynastie»

Le 25 mai 1995 restera à jamais une journée crève-cœur pour les amateurs de hockey du Québec. Il y a exactement 25 ans, les Nordiques déménageaient au Colorado.

À l’époque, cette annonce en avait surpris et choqué plus d’un, dont un certain Michel Bergeron. L’ex-entraîneur de l’équipe, aujourd’hui analyste à TVA Sports, n’a toujours pas digéré ce départ après toutes ces années.

«Comme tous les amateurs de hockey, je me suis senti trahi. C’était d’une tristesse épouvantable», a-t-il dit en entrevue à l’émission matinale de TVA, Salut Bonjour, lundi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Ce qui fruste particulièrement «Bergie», c’est que «les Nordiques étaient sur le point de devenir une équipe de premier plan, après des années de misère à traîner dans les bas-fonds du classement», selon ses propres mots.

Il va même plus loin en déclarant que les Fleurdelisés étaient «en voie de devenir une dynastie, avec les Peter Forsberg, Joe Sakic, Mats Sundin et Owen Nolan».

«Si Sundin et Nolan n’avaient pas été échangés, l’équipe aurait pu gagner sept, huit coupes Stanley consécutives, a-t-il affirmé. Ces deux joueurs étaient des mines d’or.»

«Pour ajouter l’insulte à l’injure, l’Avalanche a remporté la coupe Stanley l’année suivante. C’est ce qui fait encore plus mal.»

L’argent avant les partisans

Bergeron est également amer de la façon de faire des propriétaires.

«Ils ont fait ça en catimini, de façon hypocrite, pour empocher le magot. C’est pour ça que les amateurs de hockey ne leur ont jamais pardonnés.»

«C’était seulement une question d’argent. Les amateurs ont été oubliés. Ils étaient secondaires pour les propriétaires.»