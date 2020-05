«Les autres équipes voulaient qu’on gagne»

Les Canadiens de Montréal ont accompli tout un exploit lors de la saison 1975-1976. Non seulement le Tricolore a réussi à vaincre les puissants Flyers de Philadelphie, mais il l’a fait sans même concédé un seul duel à leurs rivaux de la Pennsylvanie.

Et c’est après avoir mis fin au règne des «Oranges» des deux années précédentes que le Bleu-Blanc-Rouge a amorcé ce qui allait devenir l’une des dynasties les plus respectées de l’histoire de la LNH.

Le quatrième et dernier match de cette série finale a d’ailleurs été présenté à TVA Sports, ce soir.

Yvan Cournoyer était le capitaine du CH à l’époque et le 16 mai 1976, il a pu soulever pour la septième fois la coupe Stanley.

«C’était vraiment satisfaisant de gagner contre Philadelphie parce qu’on sentait que toutes les équipes de la Ligue nationale voulaient qu’on gagne, a souligné le «Roadrunner», lundi, lors de l'émission Dave Morissette en direct sur les ondes de TVA Sports. Je les remercie encore du support qu’elles nous ont apporté. (Grâce à cela), on était très en confiance.»

Pourtant, les «Broad Street Bullies» devaient se croire invincibles avec les Bobby Clarke, Reggie Leach et compagnie, surtout qu’ils s'étaient adjugés le précieux trophée en 1974 et 1975.

«Je n’ai jamais vu une équipe prête comme ça sur la ligne bleue surtout quand ils chantaient l’hymne national des États-Unis, a continué l'homme maintenant âgé de 76 ans. Personne ne restait en place sur la ligne bleue. Ça m’est arrivé rarement, mais on se parlait l’un et l’autre. Même moi, j’étais peut-être prêt à lâcher les gants. Peut-être que j’en aurai mangé toute une, mais j’étais prêt.

«(Mais) on avait confiance. On pouvait jouer des deux bords. Et s’ils avaient joué intelligemment, comme nous, on les aurait battus quand même. On sentait tellement que les autres équipes voulaient qu’on les batte. Ça nous a aidés beaucoup au point de vue moral.»

De la robustesse à la vitesse

Si dans les années 1970, la robustesse était reine sur la patinoire, les temps ont passablement changé 40 ans plus tard. En effet, de nos jours, c’est plutôt sur la vitesse que les joueurs misent.

«J’adore ce qu’on voit maintenant, a confié Cournoyer. Les temps changent, que ce soit au football, au basketball, au baseball. Ça fait longtemps que je le dis, tout s’améliore, les bâtons, les patins, l’entraînement, les entraîneurs, ainsi de suite, mais j’aimerais que la patinoire soit 10 pieds plus large.

«(Mais) pas plus longue comme (la patinoire) olympique. Le hockey est tellement rapide aujourd’hui que si on se retourne de bord et qu’on manque un jeu, la rondelle est dans le filet.»

