Jim Montgomery buvait jusqu'à faire des «black-out»

Lorsqu’il a été congédié par les Stars de Dallas au mois de décembre, l’entraîneur Jim Montgomery a reçu l’électrochoc nécessaire pour se ressaisir. Depuis ce jour, le Québécois a en effet opté pour la sobriété.

Se décrivant comme un ancien buveur occasionnel, Montgomery a malgré tout reconnu, en entrevue avec le site The Athletic, qu’il consommait sans limites lorsqu’il le faisait, parfois jusqu’à avoir des black-out. Et malgré quelques signes inquiétants, comme une arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies en 2008, il n’a jamais changé ses habitudes. Jusqu’à tout récemment.

• À LIRE AUSSI: LNH à Québec: «Le CH ne pourra jamais empêcher ça»

• À LIRE AUSSI: Les Hurricanes justifient leur refus

«C’est la journée où ma vie a changé, le 10 décembre, a révélé Montgomery récemment. Je pense que je méritais d’être congédié et je ne crois pas que je méritais d’argent pour mes actions. Je n’ai pas fait les bonnes choses. Ce sont des choses que je demande à mes joueurs constamment, mais je ne les appliquais pas moi-même.»

Retour sur la bonne voie

Ainsi, le Montréalais voit en quelque sorte son congédiement comme une bénédiction. Depuis, il s’est repris en main. Il a passé trois semaines dans une résidence pour suivre une cure de désintoxication, tout en suivant ensuite un programme à la maison pour trois semaines supplémentaires.

Actuellement, il continue de suivre son programme tous les jours, tout en comptant sur l’aide de sa famille et de ses amis.

«Le programme quotidien me donne le conditionnement mental et la force. Je médite le matin ou le soir avant d’aller dormir. J’ai une application de gratitude que je lis tous les jours et un journal dans lequel j’écris. Ces deux éléments me permettent de commencer la journée sur le droit chemin.»

Par ailleurs, Montgomery n’en veut pas à son directeur général Jim Nill pour cette décision. De son propre aveu, il a placé son patron dans une situation difficile.

«Jim Nill est une bonne personne et il a eu quelques discussions avec moi à propos de ses inquiétudes. Il pensait que j’avais peut-être un problème. (...) J’ai tellement de respect pour lui. [Je me sens coupable] de l’avoir laissé tomber.»

Maintenant, Montgomery espère que sa nouvelle façon de vivre sera suffisante pour qu’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) se tourne vers lui à nouveau lorsqu’elle sera à la recherche d’un instructeur. Mais si ce n’est pas le cas, il acceptera son sort.

«J’espère que j’aurai une opportunité. Je ne contrôle pas ça. Présentement, je suis concentré sur moi-même et ma famille», a-t-il dit.

«Ç’a été un parcours incroyable, pour être honnête. Un nouveau périple dans la sobriété qui a commencé avec beaucoup de peur, d’anxiété et de culpabilité. Mais aujourd’hui, je suis une personne confiante, pleine d’espoir et incroyablement reconnaissante.»