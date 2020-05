«Cela va détruire certaines personnes» - Reggie Bush

L’ancien récipiendaire du trophée Heisman Reggie Bush voit d’un mauvais œil le fait que les étudiants-athlètes de la NCAA pourraient obtenir une rémunération pour des commandites, une apparition sur les réseaux sociaux ou la participation à diverses activités, notamment.

«Ils sont sur le point de commencer à payer des athlètes universitaires. C’est quelque chose qui n’a jamais été expérimenté auparavant et cela va détruire certaines personnes si leur état d’esprit n’est pas à la bonne place», a dit l’ancien porteur de ballon de la NFL au site internet du magazine «Playboy».

En avril, les gouverneurs du circuit des sports universitaires américains ont donné leur accord pour que les étudiants-athlètes aient le droit d’obtenir de telles rémunérations, ce qui représente une modification importante aux règlements de l’organisation. Ce changement doit toujours être approuvé par un vote au congrès de la NCAA en janvier prochain.

Se basant sur son expérience, Bush croit que les jeunes athlètes ne sont pas équipés pour ça.

«La seule chose que j’aurais aimé avoir au début de ma carrière, c’est une bonne connaissance financière, a-t-il affirmé. J’ai embauché de bons agents et une bonne équipe. Mais j’ai permis à cette bonne équipe de prendre des décisions pour moi. Je ne dis pas que je vais déclarer faillite, mais si j’avais les connaissances nécessaires à l’époque, certaines choses seraient différentes.»

«Les gens supposent simplement que si tu as beaucoup d’argent, tout ira bien, a ajouté Bush. C’est plutôt le contraire. Plus tu as de l’argent, plus tu es en danger, car maintenant, tu es une cible pour plusieurs personnes. C’est un monde désagréable et ça le devient encore plus. Tu commences à voir les vraies couleurs de beaucoup de gens et d’entreprises.»