Les équipes new-yorkaises peuvent reprendre l’entraînement

L’État de New York a officiellement permis dimanche aux différentes équipes professionnelles de reprendre l’entraînement.

C’est ce que le gouverneur Andrew Cuomo a indiqué lors d’une conférence de presse, expliquant qu’il souhaitait donner un moyen aux résidents de l’État de se divertir.

«À partir d’aujourd’hui, toutes les ligues de sport professionnelles présentes à New York pourront amorcer des camps d’entraînement, a-t-il dit. Je crois que les sports qui peuvent revenir sans avoir de partisans dans les stades ou les arénas – faites-le, faites-le.»

«Nous voulons que vous soyez là, nous voulons que les gens puissent regarder des sports, dans la mesure où ils restent à la maison. Cela donne aux gens quelque chose à faire. C’est un retour à la normalité. Donc, nous travaillons et encourageons toutes les équipes sportives à commencer leurs camps d’entraînement le plus tôt possible, et nous travaillerons avec elles pour que cela se produise.»

La Ligue nationale de hockey (LNH), la NBA, les ligues majeures de baseball et la Major League Soccer (MLS) travaillent toutes pour reprendre leurs activités après les avoir suspendues en raison de la pandémie de COVID-19.