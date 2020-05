Même s’il a mené les Devils du New Jersey et les Sharks de San Jose jusqu’en finale, l’entraîneur-chef Peter DeBoer estime que l’édition actuelle des Golden Knights de Vegas est la meilleure équipe qu’il a dirigée.

Congédié le 11 décembre par les Sharks, DeBoer a remplacé Gerard Gallant à la tête de la formation du Nevada le 15 janvier. Il a maintenu une fiche de 15-5-2 depuis et ses Knights trônaient au sommet de la section Pacifique lorsque la Ligue nationale de hockey (LNH) a interrompu ses activités en raison de la pandémie de COVID-19, le 12 mars.

«C’est l’équipe la plus talentueuse que j’ai eue dans ma carrière d’entraîneur, a-t-il dit sans détour lors d’une entrevue accordée à la baladodiffusion "The Chirp with Darren Millard", le 12 mai. Ça semble une excellente combinaison de talent, de caractère et de leadership.»

Ayant mené les Sharks au troisième tour éliminatoire en 2019, DeBoer a eu du mal à digérer son congédiement en décembre. Cependant, son palmarès et ses succès n’ont pas tardé à attirer l’attention d’autres clubs.

«Je crois fortement que tout arrive pour une raison au hockey, a-t-il expliqué. Une porte se ferme dans ma carrière et une autre s’ouvre avec une meilleure opportunité. Pour moi, même si ç’a été difficile de quitter San Jose 33 matchs après [la finale de l’Ouest], la situation à Vegas est la chance d’une vie.»

«Vous oeuvrez comme entraîneur pour obtenir une occasion telle que celle-ci avec des équipes comme celle-ci. Je suis vraiment reconnaissant à propos de la façon dont les choses se sont déroulées, même si certains moments ont été durs.»