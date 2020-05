Une finale historique à TVA Sports ce soir

Vous pourrez revivre un moment historique du soccer ce soir à TVA Sports.

Nous diffusons à 19h la victoire qui a permis à la France de devenir le tout premier pays à réussir le doublé Mondial-Euro.

Deux ans après avoir triomphé à la Coupe du monde de 1998, les «Bleus» ont récidivé à l’Euro 2000 avec un gain de 2-1 contre l’Italie en finale à Rotterdam. David Trezeguet avait alors joué les héros en marquant le «but en or» en prolongation.

Vingt ans plus tard, nos experts Frédéric Lord et Vincent Destouches nous présenteront leur version des faits.

«On vous présentera ce soir notre version de cette finale, a indiqué l’analyste de TVA Sports en entrevue à l’émission Salut Bonjour (à voir dans la vidéo ci-dessus). C’est toute une expérience de replonger 20 ans en arrière, de voir notamment un joueur qui a déjà joué avec l’Impact, le défenseur Alessandro Nesta, et l’actuel entraîneur-chef du Bleu-Blanc-Noir, Thierry Henry. Et tant d’autres légendes, comme Zinédine Zidane et Paolo Maldini.»

L’exploit est d’autant plus considérable que la France a trimé dur pour atteindre le match ultime. L’équipe avait perdu en phase de groupe contre le pays-hôte, les Pays-Bas. Mais elle a su se relever la tête haute.