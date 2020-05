Lars Eller s’implique auprès des sans-abri

L’attaquant des Capitals Lars Eller voulait faire sa part pour aider la communauté de Washington pendant la crise du coronavirus.

Alors que plusieurs de ses coéquipiers ont fourni des repas aux personnels des hôpitaux de la région, le Danois a décidé de donner un coup de main aux sans-abri.

«C’est une partie très vulnérable de notre communauté, un groupe qui n’a pas accès à un refuge sûr comme une maison, qui n’a pas accès aux soins de santé et à tous ces autres types de protection que les autres», a indiqué Eller au quotidien Washington Post.

L’ancien joueur du Canadien de Montréal a donc proposé une idée à la compagnie Healthe, une entreprise spécialisée dans les rayons ultraviolets dans laquelle il a lui-même investi. Avec la collaboration financière d’Eller, Healthe a donc remis un équipement à un organisme à but non lucratif qui gère un refuge pour sans-abri à Washington.

«Avant de pénétrer dans un espace, tu dois passer quelques secondes sous le portail et tu réduis ainsi la charge virale ou de contagion que tu amènes avec toi, a expliqué le fondateur et directeur scientifique de Healthe, Fred Maxik.

«J’adore quand la science et la technologie se rejoignent et quelque chose de bon en sort, a dit Eller. Ceci permet aux gens d’en bénéficier et de réduire le risque de propagation.»

Eller est un membre des Capitals depuis le 24 juin 2016, alors que le Canadien l’a envoyé dans la capitale américaine pour deux choix de deuxième ronde. En 2019-2020, il a amassé 16 buts et 23 mentions d’aide pour 39 points en 69 parties.