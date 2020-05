La prochaine destination de Joe Flacco est connue

Le quart-arrière Joe Flacco a paraphé un contrat d’un an avec les Jets de New York.

C’est l’agence du joueur, JL Sports, qui en a fait l’annonce vendredi sur Twitter. Selon le réseau ESPN, Flacco a obtenu un salaire garanti de 1,5 million $ et pourrait ajouter trois autres millions $ en bonis.

En mars dernier, les Broncos de Denver avaient libéré le vétéran de 35 ans après qu’il ait échoué un test d’évaluation physique. Il n’a passé qu’une saison au Colorado, où il a maintenu un dossier de 2-6 en huit départs. Il a complété 171 passes pour 1822 verges de gains et six touchés. Le natif du New Jersey a aussi été victime de cinq interceptions.

Les Broncos avaient fait son acquisition des Ravens de Baltimore l’année précédente. Flacco a disputé 11 saisons avec cette formation et a remporté le Super Bowl avec celle-ci en 2013.

Chez les Jets, il sera le substitut de Sam Darnold.