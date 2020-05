Brady et Arians, un mariage parfait?

Le directeur général des Buccaneers de Tampa Bay, Jason Licht, est persuadé que l’association entre le quart-arrière Tom Brady et l’entraîneur-chef Bruce Arians permettra à sa formation d’être des aspirants au Super Bowl en 2020.

La DG croit que les deux hommes ont le même sentiment d’urgence.

«Pour être honnête, nous avons un entraîneur-chef qui ne sera plus là dans 15 ou 20 ans. Je pense que nous avons un mariage parfait, a affirmé Licht au réseau ESPN. Nous avons deux gars qui ont quelque chose à prouver, ils veulent gagner et dès maintenant. Ils sont dans le même état d’esprit.»

Autant Brady qu'Arians sont dans les derniers moments de leur carrière dans la NFL. Le premier a 42 ans et veut prouver qu’il est capable de gagner sans porter l’uniforme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. De son côté, le second a 67 ans et n’a jamais remporté le Super Bowl comme entraîneur-chef. Il est d’ailleurs sorti de sa retraite après la saison 2017 pour prendre la barre des Buccaneers.

«Franchement, d’avoir été en mesure d’amener Tom ici, c’est en raison de l’embauche de Bruce l’an dernier, a indiqué le DG des Buccaneers. Je ne sais pas si nous serions dans cette situation si Bruce Arians n’était pas notre entraîneur-chef. Ils vivent en quelque sorte des vies parallèles en ce moment. Ils ont quelque chose à prouver et ils veulent le faire maintenant.»