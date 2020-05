Alexis Lafrenière parmi les étoiles

Sans surprise, l’espoir numéro 1 en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey Alexis Lafrenière se retrouve au sein de la première équipe d’étoiles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHMJQ) telle qu’annoncée vendredi.

L’ailier gauche de l’Océanic de Rimouski, qui a récolté 112 points en seulement 52 parties, est également rejoint sur cette formation par son coéquipier en défense Justin Bergeron. Ce dernier, qui a aussi porté les couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda et des Olympiques de Gatineau en 2019-2020, a montré une fiche de 15 buts et 27 mentions d’aide pour 42 points en 57 parties.

Outre le doublé de l’Océanic, les Wildcats de Moncton et les Eagles du Cap-Breton comptent aussi sur deux représentants parmi les plus méritants de la saison 2019-2020.

Jordan Spence, des Wildcats, a pris le second poste à la ligne bleue en vertu de sa belle récole de 52 points en 60 matchs. Son différentiel de +49 fait aussi de lui le meilleur défenseur de la LHJMQ à ce chapitre.

Représentant aussi Moncton, le Russe Alexander Khovanov (99 points en 51 matchs) a obtenu la palme chez les joueurs de centre. Seul Lafrenière a devancé le joueur de 20 ans pour les points cette année.

Finalement, l’ailier droit Egor Sokolov, meilleur buteur de la saison grâce à ses 46 filets en 52 rencontres, fait aussi partie de cette équipe d’étoiles. Son coéquipier des Eagles Kevin Mandolese a été choisi comme meilleur gardien. Il a présenté une fiche de 26-8-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,33 et un taux d’efficacité de ,925%.

Rimouski à l’honneur

Ça ne s’est pas terminé là pour l’Océanic, dont deux membres se retrouvent parmi l’équipe d’étoiles des recrues du circuit Courteau. En effet, l’attaquant Zachary Bolduc et le défenseur Isaac Belliveau ont été nommés.

Un certain prénom a beaucoup capté l’attention du côté des joueurs de première année, alors qu’on retrouve un trio de Zachary parmi les attaquants. En plus de Bolduc, Zachary Dean (Olympiques) et Zachary L’Heureux (Wildcats) ont été nommés.

Les autres récipiendaires sont Jacob Dion (défenseur, Voltigeurs de Drummondville) et le gardien du Phoenix de Sherbrooke Samuel Hlavaj.