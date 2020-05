Mitch Marner vise un trophée en particulier

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner a plusieurs objectifs et l’un d’entre eux peut paraître surprenant.

Au cours de la baladodiffusion «Connor Carrick», mercredi, il a mentionné avoir en vue le trophée Frank-Selke, remis au meilleur joueur d’avant à caractère défensif de la Ligue nationale.

Marner a récolté 16 buts et 51 mentions d’aide pour 67 points en 59 rencontres, tout en conservant un différentiel de +6, cette saison. En date du 12 mars, il dominait les Leafs avec plus de 129 minutes jouées en infériorité numérique.

«Le prix qui serait vraiment bien à obtenir, selon moi, et que j’aimerais remporter est le Selke. Les noms inscrits sur le trophée sont ceux des gars qui étaient les plus craints sur la glace, c’est-à-dire les adversaires contre qui vous saviez que ça allait être difficile.»

Moment déterminant

Celui qui espère donc succéder à Ryan O’Reilly, des Blues de St. Louis, à titre de vainqueur du Selke a par ailleurs parlé de ses négociations contractuelles de l’an dernier ayant mené à la signature d’une entente de six ans et de plus de 65 millions $ le 13 septembre.

Marner a rappelé qu’il avait choisi de rencontrer lui-même le directeur général Kyle Dubas quelques jours avant le début du camp d’entraînement.

«Vous avez des agents pour une raison : ils font le sale boulot, ils s’occupent des discussions pour nous, a-t-il dit en évoquant le travail de son représentant Darren Ferris. Avec 3-4 jours précédant le camp, j’ai appelé Darren et je lui ai dit : bon, allons rencontrer Kyle. On va parler. Je veux discuter avec lui en personne. Et c’est ce qu’il voulait également.»