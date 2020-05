Les joueurs veulent des tests au quotidien

L’Association des joueurs du baseball majeur a répondu au circuit Manfred à la suite du dépôt de leur guide de santé comprenant des protocoles pour un retour au jeu.

Selon ce qu’affirmait le quotidien «New York Times» jeudi, la réponse des athlètes comprend une multitude de questions concernant la fréquence des tests, le protocole dans l’éventualité d’un test positif et la protection pour les joueurs à haut risque et leur famille.

Les joueurs aimeraient d’ailleurs être testés tous les jours, car cela permettrait plus de confort et moins de restrictions dans les abris et les stades.

Si cela représente une étape de plus vers un retour des activités du baseball majeur en 2020, il reste encore un épineux dossier à régler, soit celui des salaires.

L’Association des joueurs croit que ceux-ci devraient recevoir leur plein salaire au prorata des matchs qui seront disputés. De leur côté, les propriétaires croient qu’il n’est pas économiquement viable de payer les athlètes à leur plein salaire si les partisans n’ont pas accès aux stades.

La saison 2020 du baseball majeur devait s’amorcer le 26 mars, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.