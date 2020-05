COVID-19: pas avant septembre pour les Alouettes

La Ligue canadienne de football (LCF) a indiqué mercredi qu'elle ne s'attend pas à amorcer la saison 2020 avant le mois de septembre à cause de la crise du coronavirus. Il s'agit là d'une bien mauvaise nouvelle pour les partisans et les membres des Alouettes de Montréal.

«Nous gardons espoir de pouvoir reprendre nos activités au plus tôt en septembre prochain pour disputer une saison écourtée et significative, a-t-on déclaré sur le site web de la LCF. Une décision finale sur ce scénario est évidemment reliée à ce que les gouvernements détermineront. Ce sont eux qui décideront ce qui sera sécuritaire pour nos joueurs et pour nos partisans.»

La déclaration de mercredi a été publiée un peu plus d’un mois après que le circuit eut affirmé que la saison 2020 n’allait pas s’amorcer à temps. Traditionnellement, le calendrier préparatoire de la LCF s’amorce justement à cette période de l’année, soit vers la fin du mois de mai.

«Opérer une ligue en temps de pandémie nous aura permis, jusqu’à présent, de faire trois constats: il est impossible d’avoir la certitude qu’une décision est la bonne, les scénarios potentiels ne manquent jamais et rien n’est plus important que la sécurité du public», a-t-on aussi mentionné dans la communication du jour.

La Coupe Grey à Montréal?

Au plan des scénarios intéressants, la LCF a par ailleurs annoncé qu’un modèle différent sera adopté pour la prochaine présentation du match de la Coupe Grey.

«Cette année, si nous revenons au jeu, nous adopterons un modèle différent, a-t-on formulé. Parmi les deux équipes qui atteindront la grande finale, celle qui aura eu la meilleure fiche en saison régulière présentera le match à domicile.»

Bref, la Coupe Grey pourrait avoir lieu n'importe où. Et pourquoi pas à Montréal? À l’origine, la prochaine Coupe Grey devait avoir lieu en Saskatchewan.

«Il devient de plus en plus clair que nous ne serons pas en mesure de présenter la Coupe Grey et son festival comme à l’habitude. Du moins, pas avec l’ampleur à laquelle nous vous avons habitués au fil des ans», a justifié la ligue, qui a accordé, à titre compensatoire, la présentation du match de championnat de 2022 aux Roughriders.

Événement annulé à Halifax

La pandémie forcé également l’annulation de l’événement Touché Atlantique, prévu à Halifax le 25 juillet. Ce match devait opposer les Roughriders aux Argonauts de Toronto.

«C’est une immense déception pour nous, mais notre désir de retourner à Halifax est encore plus grand», a-t-on commenté.

Comme le reste, le projet d’expansion dans les Maritimes pour la LCF tourne inévitablement au ralenti ces jours-ci.