Voulez-vous participer à un camp de la LNH?

Le Lightning de Tampa Bay offrira au gagnant d’un concours un forfait comprenant une invitation au prochain camp d’entraînement où il pourra tenter de se tailler une place au sein de l’équipe.

Avec cette initiative s’inscrivant dans le cadre de l’All In Challenge, l’organisation floridienne permettra à la personne chanceuse - accompagnée d’un invité - de signer un contrat d’essai professionnel au cours d’une conférence de presse à laquelle le directeur général Julien BriseBois participera. Durant la présentation aux médias, l’individu recevra un chandail personnalisé aux couleurs du Lightning avec le numéro de son choix à l’arrière.

De plus, le club promet une rencontre avec l’instructeur-chef Jon Cooper et ses adjoints avant la séance d’entraînement initiale, sans compter une présence à la rencontre d’équipe précédant le tout et au dîner qui suivra.

L’All In Challenge vise à soutenir la lutte contre l’insécurité alimentaire durant la crise du coronavirus.