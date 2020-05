La finale de la division Adams de 1985 entre les Canadiens et les Nordiques représente de très beaux souvenirs pour celui qui gardait le filet des Fleurdelisés à cette époque, Mario Gosselin.

Cette série sera présentée à compter de ce soir, à TVA Sports, dans le cadre des «Soirées vintage».

Gosselin, repêché en 1982 par Québec, en était à sa première saison complète dans la LNH en 1984-1985 et il faisait très bonne impression alors que l’entraîneur de l’équipe, Michel Bergeron, lui faisait confiance en séries.

«C'était un moment important pour moi», s’est-il rappelé au sujet de cette série de deuxième tour, mardi, en entrevue à «JiC».

«Pour un Québécois natif de Thetford Mines, jouer pour les Nordiques dans une série aussi importante contre le Bleu-blanc-rouge à Montréal, c'est un beau moment de hockey», également mentionné celui qui a désormais une école de hockey pour gardiens de but.

Cette année-là, les Nordiques avaient une très bonne équipe qui est passée à peu de choses d’accéder à la grande finale.

«On a une bonne saison, on joue dans les séries, on se rend en demi-finale et oui, on pensait qu'on avait une chance de gagner la Coupe Stanley, s’est souvenu Gosselin. Ça ne s'est pas produit, mais on s'était dit que ce serait pour l'année prochaine (...) mais ça ne se passe pas comme ça dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de monde qui peut gagner les gros matchs!»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.