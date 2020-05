Petr Svoboda impliqué dans un «gros dossier»?

Le club de hockey de Lausanne, qui évolue dans la principale ligue en Suisse, compte de nouveaux propriétaires et l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Petr Svoboda serait vraisemblablement impliqué dans le projet.

Le journal suisse «24 heures» associe Svoboda au club de Lausanne depuis déjà un certain temps.

Or, avec l’achat confirmé de l’équipe par l’homme d’affaires tchèque Zdenek Bakala, on s’attend à ce que l’ancien du CH joue un rôle important dans l’organisation, en plus de poursuivre ses activités comme agent de joueurs.

Si Svoboda pourrait aussi avoir des parts dans le club, Bakala serait appuyé principalement par l’actionnaire Gregory Finger.

L’Américain Ken Stickney était le précédent propriétaire de la formation vaudoise dirigée par Craig MacTavish.

Parmi les joueurs, l’attaquant québécois Alexandre Grenier, anciennement du Rocket de Laval, a disputé 10 matchs avec Lausanne cette saison.