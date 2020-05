LeBron James a failli jouer pour les Cowboys de Dallas

LeBron James aurait reçu une offre de contrat des Cowboys de Dallas pour jouer dans la NFL pendant le lockout de la NBA en 2011, selon ce qu’a révélé son partenaire d’affaires Maverick Carter.

Ce dernier a révélé l’information lors du segment «WRTS: After Party» de la baladodiffusion «UNINTERRUPTED», lundi soir. «Je sais qu’il a eu un contrat de Jerry Jones qu’il a encadré et installé dans son bureau», a-t-il avancé.

James lui-même a révélé qu’il aurait aimé jouer au football américain au niveau professionnel, lui qui s’est adonné à ce sport au niveau universitaire. Avec le début de la campagne de la NBA repoussé en 2011, l’occasion était belle pour y réfléchir sérieusement.

«Ça m’a traversé l’esprit, a-t-il avoué. J’y ai pensé. Je ne savais pas combien de temps allait durer le lockout.»

«Nous avons vraiment commencé à nous entraîner comme un joueur de football, a laissé entendre James, en parlant du programme de son préparateur physique Mike Mancias. Nous avons commencé à chronométrer mes courses de 40 verges. Nous avons ajouté du poids au développé couché et des trucs de cette nature.»

Par ailleurs, James n’a pas caché qu’il rêvait même à cette potentielle carrière de joueur de football la nuit.

«C’est fou parce que je n’ai en fait jamais couru sur le terrain dans mes rêves, a indiqué James. Ça se rend toujours au point où je suis dans le vestiaire en train de me préparer ou de parler. Puis, dès que je suis sur le point de courir sur le terrain, quelque chose d'autre se passe dans mon rêve. Ça se passe toujours comme ça», a-t-il raconté.

Finalement, une entente entre la NBA et ses joueurs est survenue le 8 décembre 2011 et la saison s’est amorcée le 25 décembre. James et le Heat de Miami en ont profité pour remporter la finale quelques mois plus tard contre les Mavericks de Dallas.