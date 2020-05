Alexander Semin récompensé

L’ancien porte-couleurs des Blues de St. Louis et des Capitals de Washington Dmitrij Jaskin a reçu le titre de joueur par excellence de la saison dans la Ligue continentale (KHL), mardi, tandis que l’ex-attaquant du Canadien de Montréal Alexander Semin a été choisi le meilleur vétéran de l’année.

À sa première campagne en carrière dans la KHL, Jaskin s’est illustré avec le Dynamo de Moscou, récoltant 31 buts et 32 mentions d’aide pour 63 points en 58 rencontres. Il a ajouté six points en autant de duels éliminatoires. Par ailleurs, sa ligne complétée par Andre Peterson et l’ex-patineur des Golden Knights de Vegas Vadim Shipachev a obtenu la distinction du meilleur trio de la saison dans la ligue.

Récompensé pour «sa loyauté à l’égard du hockey», Semin a totalisé 18 filets et 20 aides pour 38 points en 50 sorties comme capitaine du Vityaz de Podolsk.

Le joueur de 36 ans a disputé sa deuxième campagne avec cette formation, lui qui s’est retrouvé en KHL en 2015-2016 après un séjour infructueux chez le Tricolore. Avant de se joindre au Vityaz, il a joué pour le Metallurg de Magnitogorsk.