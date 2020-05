Une retraite dans l’anonymat pour Jason Pominville

Dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), il y a seulement 182 joueurs avec plus de 1000 matchs et plus de 700 points. Jason Pominville a réalisé cet exploit lors de sa carrière de 15 saisons avec les Sabres de Buffalo et le Wild du Minnesota.

À ce jour, 7192 joueurs ont patiné dans au moins une rencontre dans la LNH. Quand on prend ce chiffre en contexte, on perçoit encore plus la rareté des 700 points et 1000 matchs.

Malgré tout, Pominville a accroché ses patins sans une conférence de presse, sans une lettre annonçant son départ, sans une cérémonie à Buffalo. Le 27 avril dernier, il avait confié au collègue Luc Gélinas de RDS qu’il savait que c’était la fin pour lui. C’était l’unique écho de sa probable retraite.

«C’était plus mon choix, a expliqué Pominville en entrevue téléphonique au "Journal de Montréal". Tu n’es pas obligé d’organiser une conférence de presse pour ta retraite. Je songerai peut-être un jour à écrire un communiqué pour l’annoncer. Mais je ne trouve pas ça nécessaire. Je n’aime pas l’attention. J’ai toujours aimé mieux passer inaperçu. Ça cadre mieux avec ma personnalité.»

«Je suis heureux de ma carrière, a-t-il poursuivi. Mais pour moi, il y a un aspect encore plus précieux. Je retire une grande fierté du fait que mes enfants étaient assez vieux pour savoir que papa jouait au hockey dans la LNH. Mon fils Jayden venait souvent dans le vestiaire. Il avait souvent la même phrase. Il disait que son joueur préféré après moi, c’était Patrick Kane. Et quand il parlait des Sabres, Jack Eichel était son favori après papa.»

Redonner à ses enfants

Âgé de 37 ans, Pominville reste toujours à Buffalo avec sa conjointe Kim et de ses deux enfants, Jayden (10 ans) et Kaylee Rose (8 ans). À la fin de l’année scolaire, même si l’école se fait maintenant à distance en raison de la COVID-19, la famille Pominville mettra le cap sur Repentigny.

«En passant le confinement à Buffalo, nous avons trouvé notre réponse. Nous voulions retourner au Québec à temps plein. Nous trouvons ça important de nous réinstaller près de nos familles. Il y aura un ajustement pour nos enfants. Ils ont toujours étudié en anglais. Ils parlent français, mais ils n’ont jamais suivi l’école en français. Ils auront besoin de rattrapage pour la lecture et l’écriture.»

Avec les Pionniers

Pominville aura l’occasion de sortir ses patins et son bâton. L’ancien numéro 29 des Sabres travaillera avec les Pionniers de Repentigny comme entraîneur associé aux niveaux pee-wee et midget espoir en plus de servir de conseiller pour l’académie des Pionniers.

Il se retrouvera donc derrière le banc de l’équipe de son garçon, Jayden, chez les pee-wee.

«Quand tu arrêtes de jouer, tu veux passer le plus de temps possible avec ta famille. Cette année, Jayden jouait pour une équipe qui participait uniquement à des tournois, mais c’était un peu partout aux États-Unis. J’ai hâte de travailler avec les jeunes de Repentigny et j’espère qu’il y aura du hockey cette année.»

Ligue de bières

Après une dernière saison de 31 points en 73 matchs avec les Sabres, Pominville a chassé l’ennui en acceptant de jouer dans une ligue de bières à Buffalo.

«J’ai trouvé ça drôle puisque des journalistes de Buffalo ont écrit sur le sujet. J’avais dit que je pouvais remplacer. Ils m’ont rapidement lancé une invitation, mais comme régulier pour toute la saison.»

Au sein de la ligue Performax de Buffalo, Pominville a trôné au sommet des marqueurs avec 105 points (57 buts, 48 aides) en 19 matchs! Un dénommé Ken Dewey a terminé au deuxième avec une récolte de 51 points.