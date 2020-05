Les joueurs de la MLS offrent 100 millions $ au circuit

L’Association des joueurs de la Major League Soccer (MLSPA) a fait une contre-proposition à la MLS concernant le salaire des joueurs pour la campagne 2020, lundi.

Celle-ci comprend une réduction de 100 millions $, ce qui représente une économie substantielle pour le circuit Garber. En effet, les salaires totaux des joueurs sont d’environ 310 millions $.

«Les conversations entre la MLSPA et la ligue sur les concessions ont été difficiles, mais constructives, a écrit le directeur de la MLSPA, Bob Foose, dans un communiqué de son organisation. Malgré le fait que les négociations de notre convention collective viennent de se conclure et que nous anticipions un accord pour les cinq prochaines saisons, les joueurs de la MLS se sont mobilisés pour offrir 100 millions $ en secours financier à la ligue et ses propriétaires. Cela a été fait afin de partager les sacrifices causés par la crise du coronavirus.»

Selon le réseau ESPN, la proposition de la MLSPA a été faite ce week-end et comprendrait des réductions salariales, des reports de salaire, une diminution significative des bonis, ainsi que des allégements futurs.

La date de mise en place de ces mesures n’a pas toujours pas été déterminée et la MLS n’a pas réagi publiquement à l’idée.

Comme plusieurs autres ligues sportives, la MLS a été contrainte de mettre ses activités en pause le 12 mars dernier. Récemment, certains clubs ont pu rouvrir leur complexe d’entraînement pour des entraînements individuels.

Toujours selon ESPN, la MLS a proposé à ses joueurs de tenir un tournoi à la ronde avec toutes les équipes à Orlando, en Floride. Celui-ci comprendrait ensuite des étapes éliminatoires. Les équipes se rendraient dans l’État du sud des États-Unis pour le 1er juin. Le premier mois serait réservé pour un camp d’entraînement, alors que la compétition s’amorcerait le mois suivant.