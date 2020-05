Golf : pas de qualifications à l’Omnium des États-Unis

L’Association de golf des États-Unis (USGA) a décidé d’annuler les qualifications de l’Omnium des États-Unis 2020.

L’organisation a confirmé la nouvelle à la revue «Golf Digest», lundi.

Les qualifications sont habituellement organisées par l’USGA et permettent à plusieurs golfeurs amateurs de participer à ce prestigieux événement. L’an passé, environ 70 joueurs amateurs ont pris part au tournoi 2019. Il s’agira de la première fois depuis 1924 qu’il n’y aura pas de qualifications pour l’Omnium des États-Unis.

«Tout au long de ce processus, notre objectif principal a été la sécurité et le bien-être de toutes les personnes impliquées, y compris nos joueurs, nos bénévoles, les représentants des clubs hôtes et le personnel, a indiqué le directeur général des championnats de l’USGA, John Bodenhamer. Nous n’avons pas pris ces décisions à la légère et souhaitons avoir plus d’options. Mais nous voulons faire ce qui est le mieux pour toutes les parties concernées. Bien que nous soyons extrêmement déçus, c’est la bonne décision.»

Au lieu des places traditionnellement données aux joueurs qualifiés, l’USGA créera des catégories d’exemption. Parmi celles-ci, il y aura une section amateur. Ces exemptions sont en cours de finalisation, selon l’organisation.

L’Omnium des États-Unis 2020 devait initialement être disputé au mois de juin, mais a été reporté en septembre en raison de la pandémie de coronavirus.