Bien conscient qu’il faudra prendre de nombreuses précautions pour permettre le retour du baseball majeur, le joueur d’arrêt-court des Cardinals de St. Louis Paul DeJong remet toutefois en question certains détails du plan de 67 pages présenté cette fin de semaine.

Le protocole, qui mentionne notamment que les joueurs, gérants, entraîneurs et certains membres du personnel devront subir des tests de dépistage sur une base régulière et que tous devront porter un masque en tout temps, sauf sur le terrain, propose également une interdiction des graines de tournesol.

«Vous ne pouvez empêcher les joueurs de retenir un coureur au premier but. Comment le receveur, l’arbitre et le frappeur peuvent être ensemble à la plaque? Vous ne pouvez pas taper dans la main de vos coéquipiers?», s’est questionné le joueur, tel que rapporté par le quotidien «USA Today», lundi.

«Et je ne veux même pas penser aux graines de tournesol. Le risque est si minime. Je sais qu’il faut avoir des assurances que nous allons bien. Mais certaines de ces choses sont folles et difficiles à appliquer.»

Les tests, oui, le plaisir aussi

Par ailleurs, si le protocole est nécessaire pour permettre le retour du baseball majeur en raison de la pandémie de COVID-19, DeJong croit que la plupart des mesures qu’il contient seront délaissées au fil de la campagne.

«Je pense que c’est bien d’avoir un protocole avec tout le monde qui passe un test tous les jours. Mais une fois que c’est fait, et au cours de la saison, je pense que les choses devraient revenir à la normale. J’ai seulement l’impression que si nous passons l’examen et les tests journaliers, on devrait pouvoir agir librement dans l’abri et sur le terrain et avoir du plaisir.»

Mais peu importe les mesures qui devront être prises, DeJong a bien l’intention de se conformer et de jouer, plutôt que de rester à la maison.

«Je veux jouer, nous voulons tous jouer. Et je suis optimiste présentement que ça va arriver. Avec tout ce qui se passe, nous ne voulons pas prendre de risques non nécessaires et je préfère être sur le terrain qu’assis à la maison.»