Le départ de Tom Brady, «pas la fin du monde»

Le maraudeur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Devin McCourty ne croit pas que son équipe souffrira du départ de Tom Brady, indiquant qu’il était excité par les jeunes quarts-arrière de l’équipe.

Ayant accepté un nouveau contrat avec l’équipe le 15 mars, le joueur défensif a vu le pivot se joindre aux Bucaneers de Tampa Bay quelques heures plus tard.

«Quand j’ai signé mon contrat et que j’étais de retour, j’ai pensé aux gars, a dit McCourty à la chaîne Sirius XM NFL Radio, vendredi. Tom, Kyle Van Noy, Jamie Collins. Tous les gars avec qui j’avais une relation, Matthew Slater. [Vous pensez] que ça aurait pu être la fin [avec l’équipe]. J’aurai pu avoir joué mon dernier match avec ces gars-là. Quand [Brady] a pris une décision, ce n'était pas comme la fin du monde.»

Les Patriots devraient maintenant se tourner vers Jarrett Stidham pour prendre les rênes de l’unité offensive, même si l’entraîneur-chef Bill Belichick a indiqué que ce sera le camp qui allait départager Stidham et Brian Hoyer. Brian Lewerke et J'Mar Smith ont également paraphé des ententes avec le club récemment.

«Je pense que c’est un jeune qui a la soif d’apprendre, a dit McCourty à propos de Stidham. La position de quart-arrière est toujours une position difficile.»

Mais peu importe qui sera la tête d’affiche à l’attaque, McCourty croit que la situation est sous contrôle, indiquant que les autres joueurs devaient se concentrer sur leur travail.

«Je suis excité par notre groupe de quarts. Je pense qu’ils ne tiennent plus en place. Ils ont la possibilité d'aller sur le terrain et de compétitionner, c’est ce que nous voulons tous. Je pense que les joueurs aux autres positions, nous devons nous concentrer sur ce que nous devons faire et ne pas tomber dans le piège des médias qui s’inquiètent à propos de nos quarts.»

«Nous devons simplement contrôler ce que nous pouvons et le reste se mettra en place.»