«The Rock» est renversé par l'exploit de sa fille

Dwayne «The Rock» Johnson est renversé par sa fille Simone, qui a décidé de suivre ses traces dans le monde de la lutte professionnelle avec la WWE.

En entrevue au «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», «The Rock» s’est montré extrêmement fier de sa fille de 18 ans, qui poursuivra la longue tradition familiale. En effet, le père (Rocky Johnson) et le grand-père (Peter Maivia) de Dwayne Johnson ont également fait carrière dans le monde de la lutte. Ils ont tous les deux été intronisés au Temple de la renommée de la WWE.

«Elle a signé son contrat avec la WWE et ça me renverse, a-t-il lancé. D’abord, c’est un tel honneur que ma fille veuille suivre mes pas. Elle veut faire son propre chemin, ce qui est très important. Elle se trouve à être la plus jeune dans l’histoire à signer un contrat avec la compagnie.»

Simone a ratifié une entente avec la WWE en février et devait ensuite entreprendre l’entrainement dans les installations de l’organisation à Orlando.

«À 16 ans, elle travaillait d’arrache-pied, sous le radar, dans le ring. Elle s’est fait projeter de gauche à droite et a eu toutes les bosses et les bleus qui viennent avec la lutte professionnelle, a dit Johnson. Elle s’est accrochée, et je suis vraiment, vraiment fier d’elle.»