Reprise dans la LNH : un scénario circule

Publié aujourd'hui à 14h29

Mis à jouraujourd'hui à 14h29

Il n’y a rien de coulé dans le béton, mais voici un scénario de retour au jeu qui circule présentement chez les joueurs de la LNH. Je le répète, ce n’est qu’un scénario et rien ne dit que c’est celui-ci qui sera ultimement retenu.

D’abord, voici à quoi les divisions pourraient ressembler dans un contexte où les 24 premières équipes au classement général vont reprendre l’action.

Division Atlantique: Boston, Tampa Bay, Floride, Toronto, les Rangers et Montréal.

Division Métropolitaine: Washington, Pittsburgh, Philadelphie, Caroline, Islanders et Columbus.

Division Centrale: St-Louis, Colorado, Nashville, Dallas, Winnipeg et Chicago

Division Pacifique: Vegas, Edmonton, Calgary, Vancouver, Arizona et Minnesota.

Quelle formule?

La formule à l’étude est la suivante : chaque équipe disputerait cinq matchs en neuf jours dans un concept de phase de groupe («round robin»). On prendrait par la suite un pourcentage des points amassés dans le phase de goupe, combiné au pourcentage des points de la saison, et les deux premières équipes de chaque division auraient par la suite un laissez-passer. Les quatre autres formations de chaque division (3 vs 6 et 4 vs 5) joueraient alors une série deux de trois.

Ensuite on se retrouverait avec notre formule normale des séries, soit des quatre de sept.

Ce qui est presque coulé dans le béton

Voici ce qui ne devrait pas changer, peu importe le scénario présenté :

- Les camps d’entraînement seront d’une durée de trois semaines, idéalement dans les sites d’entraînement de chaque formation. On dit «idéalement», parce qu’il est possible que les autorités sanitaires d’une ville l’interdise. Le camp d’entraînement de cette équipe aura lieu ailleurs à ce moment-là.

- Quatre amphithéâtres vont accueillir les équipes de la LNH. Une équipe ne pourra jouer dans son propre amphithéâtre par mesure d’équité. Donc, si Vancouver est l’une des villes choisies, les Canucks ne pourront y disputer des rencontres.

- Une ville sera choisie pour accueillir les finales d’association ainsi que la finale de la Coupe Stanley.

- Chaque équipe aura une formation de 30 joueurs.

Il sera également important que la LNH trouve une formule pour permettre à ses joueurs d’avoir du temps en famille lorsque l’action reprendra.

Toute la question des tests devra aussi être réglée pour s’assurer que les joueurs ainsi que le personnel de chaque formation seront en sécurité.