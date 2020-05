Le boxeur québécois Lexson Mathieu a amorcé sa carrière en boxe professionnelle avec huit combats en 2019. Et à huit reprises, il est sorti vainqueur, amassant au passage sept gains par K.-O. AInsi, les arrêts des activités dans le monde du sport en raison de la pandémie de coronavirus a freiné son ascension. L'athlète de 21 ans semble toutefois fébrile de reprendre la compétition.

«Les combats à huis clos, ça serait parfait, a mentionné Mathieu, samedi, lors de l'émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA. Je pense que les gens sont à l’aise et confortables d’écouter les combats à la télévision. Je ne pense pas que ça va affecter quoi que ce soit. Qu’on soit juste deux dans le ring et pas de spectateurs, ça ne changerait pas grand chose pour moi.»

Pendant le confinement, Mathieu tente de rester actif, tant physiquement que psychologiquement.

«La boxe, c’est tellement facile à pratiquer dans un coin d’une chambre, seulement avec du "shaddow", un peu de course, un peu d’imagination et la boxe c’est reparti, a confié le boxeur. J’étudie beaucoup la boxe avec mon frère, beaucoup de combats. On travaille d’autres aspects.»

Même si la boxe est à l'arrêt, Mathieu a toujours les mêmes objectifs en tête.

«Prochainement, on vise de rentrer dans le top 15 mondial, a continué celui qui a accepté un contrat de cinq ans avec la compagnie de promotion Eye of the Tiger Management. Rendu là, la prochaine étape sera un combat de championnat du monde. Chaque chose en son temps.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.