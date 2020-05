Un match qui a tout changé pour Abraham Toro

C’est bien connu qu’un match ne fait pas une carrière, mais...

Pour Abraham Toro, tout a changé le 1er septembre dernier. En une seule présence au bâton, le Québécois a su gagner le respect de ses coéquipiers.

Son circuit de deux points en neuvième manche face aux Blue Jays à Toronto a grandement aidé son lanceur Justin Verlander à pouvoir réaliser un match sans point ni coup sûr.

Huit mois et demi plus tard, le joueur de troisième but des Astros a raconté avec fierté cet événement marquant de sa jeune carrière à l’émission de fin de soirée de TVA Sports, Dave Morissette en direct, vendredi. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

«Quand je suis arrivé à Houston, j’ai essayé de prouver que j’avais ma place dans l’équipe, a-t-il indiqué. Après ce match, j’ai senti que j’appartenais maintenant à l’équipe et que j’avais gagné le respect des gars.»

Rolex = respect

Le respect de Verlander en particulier. L’as artilleur l’a d’ailleurs prouvé à Toro en lui offrant un coûteux cadeau : une montre de luxe de marque Rolex.

«Après le match, on a parlé, il m’a donné des câlins. Il m’a dit que je n’avais pas d’idée à quel point il me devait cet exploit. Mais je n’ai fait que mon travail! Il a ensuite invité toute l’équipe au restaurant.

«Une semaine plus tard, une montre Rolex m’attendait dans mon casier dans le vestiaire. J’étais super content.» On le serait à moins!

Toro compte 25 matchs d’expérience dans le baseball majeur. Après un peu moins de 100 rencontres au niveau AA, il a été promu au calibre AAA, avant de terminer la saison 2019 avec les Astros.

Il a frappé deux circuits, produit neuf points et maintenu une moyenne au bâton de ,218.

En raison de la pandémie de COVID-19, Toro devra cependant attendre un peu plus longtemps que prévu avant de poursuivre son rêve.