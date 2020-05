Silverstone pourrait accueillir deux Grands Prix cet été

Le circuit de Formule 1 anglais de Silverstone pourrait accueillir deux Grands Prix à huis clos cet été, à condition d'obtenir le feu vert du gouvernement, a indiqué vendredi son directeur Stuart Pringle à la BBC.

«Je suis ravi de confirmer que Silverstone et Formula One (le promoteur de la F1, ndlr) ont trouvé un accord de principe pour organiser deux courses à huis clos cet été», a-t-il indiqué.

«Cependant, ces courses sont conditionnées à l'approbation du gouvernement, dans la mesure où notre priorité est d'assurer la sécurité de tous ceux qui sont impliqués et de respecter scrupuleusement les règles relatives (à la lutte contre le) Covid-19», a-t-il ajouté.

La pandémie due au nouveau coronavirus a chamboulé la saison 2020 de F1, dont les 10 premières courses ont été reportées ou annulées.

Malgré toutes les limitations imposées par la situation, «nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour aider la Formule 1 à offrir du spectacle», a encore assuré M. Pringle.

L'un des principaux obstacles à ce projet est lié à la quarantaine de deux semaines que le gouvernement britannique entend imposer à toute personne arrivant par avion sur le sol britannique, sauf s'ils viennent de France ou d'Irlande.

La F1 espère lancer sa saison le 5 juillet par un Grand Prix en Autriche et un second le dimanche suivant sur le même circuit de Spielberg, également à huis clos et avec un nombre limité de personnes sur le paddock.