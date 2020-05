Pas de sport à Toronto avant l’automne?

Alors que toutes les ligues professionnelles nord-américaines tentent de trouver un plan pour reprendre leurs activités le plus rapidement possible, le maire de Toronto John Tory ne croit pas que la reprise soit pour bientôt.

«Je dirais aux gens de ne pas avoir de trop grandes attentes de voir des équipes de sport professionnel jouer à Toronto, même dans des stades vides, avant l’automne», a-t-il dit vendredi, en entrevue à Sportsnet.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, John Tory a maintenu le contact avec les équipes professionnelles torontoises, dont les Raptors, les Blue Jays, et les Maple Leafs.

«Du côté du basketball, il n’y a pas eu de discussions avec nous [les autorités municipales] concernant la possibilité de jouer des matchs sans partisans, en respectant les mesures de santé publique, a dit M. Tory. Il a précisé que ses échanges avec le président des Raptors, Masai Ujiri, ont surtout porté sur le complexe d’entrainement.

Pour ce qui est de la Ligue nationale de hockey (LNH), Toronto a été considérée comme une ville qui pourrait accueillir des matchs pour conclure la saison.

«Ils nous ont décrit comment ça fonctionnerait avec des équipes qui restent à l’hôtel et qui vont et viennent en autobus [pour aller jouer leurs matchs]. Mais on n’en a pas entendu davantage à ce sujet, a dit John Tory. Ceci étant dit, nous ne considérons absolument pas la possibilité de tenir des événements devant de nombreux spectateurs.»

La Ville de Toronto a d’ailleurs annulé, vendredi, les permis de tous les événements rassemblant plus de 250 personnes qui devaient se tenir d’ici le 31 juillet. Les événements qui rassemblent plus de 25 000 personnes ne pourront avoir de permis avant le 31 août.