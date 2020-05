Blake Snell persiste et signe

Le lanceur des Rays de Tampa Bay Blake Snell a réitéré qu’il n’acceptera pas de jouer en 2020 si son salaire est réduit, vendredi.

«Je me dois d’avoir mon argent, je ne joue pas à moins de l’avoir», avait-il dit sur son compte Twicth, mercredi.

Deux jours plus tard, il a clarifié sa pensée lors d’un entretien avec le site sportif The Athletic.

«Je veux que les gens comprennent que ce que je dis est vrai, a affirmé Snell. Je suis préoccupé comme tout le monde par le virus. Je veux m’assurer que mes pairs et moi soyons pris en charge. Nous voulons jouer dans des circonstances que nous avons choisies en tant que groupe. Je jouerai si j’obtiens 50% et que nous jouons 50% de la saison. Cependant, ce n’est pas juste pour les joueurs d’accepter de faire moins que cela et de mettre leur santé en danger.»

Cette semaine, le baseball majeur aurait proposé à son Association des joueurs un partage des revenus plutôt que de payer leur plein salaire.

En 2020, Snell était censé toucher 7 millions $.

L’appui de Harper

L’artilleur des Rays a aussi obtenu le soutien de la vedette des Phillies de Philadelphie Bryce Harper, vendredi.

«Il ne ment pas, il a raison, a dit le voltigeur lors d’une diffusion en direct sur son compte Twitch. Il dit la vérité. Quelqu’un devait le dire, et au moins, il a fait un homme de lui. J’adore Snell, le gars est une machine. Il est l’un des meilleurs gauchers dans notre sport.»

De son côté, Harper devait faire un peu plus de 27,5 millions $ cette saison.