Baker Mayfield invite ses coéquipiers

Le quart-arrière des Browns de Cleveland Baker Mayfield a décidé qu’il ne se contenterait pas seulement d’une saison morte virtuelle.

Alors que les installations des formations de la NFL sont fermées en raison de la pandémie de coronavirus, le pivot de troisième année a invité ses receveurs de passes et ses ailiers rapprochés à sa demeure d’Austin, au Texas, pour des entraînements.

Selon le réseau ESPN, les receveurs Rashard Higgins et Damion Ratley, ainsi que les ailiers rapprochés David Njoku et Austin Hooper ont répondu à l’appel de Mayfield. De leur côté, Odell Beckham fils et Jarvis Landry ont décliné l’invitation, eux qui se remettent d’interventions chirurgicales.

Après une très bonne première saison dans la NFL en 2018, Mayfield a été décevant en 2019. En 16 parties, il a complété 59,4% de ses passes tentées pour des gains de 3827 verges et 22 majeurs. Il a également été victime de 21 interceptions, soit sept de plus que lors de sa première campagne.

Les Browns ont terminé leur saison avec un dossier de 6-10, concluant ainsi au troisième échelon de leur section. La formation de l’Ohio a donc décidé de faire plusieurs changements et elle a notamment embauché l’entraîneur-chef Kevin Stefanski.

«Nous allons lui montrer certains éléments que nous voulons qu’il améliore, a dit le pilote à propos de Mayfield lors d’un entretien avec ESPN à la fin du mois d’avril. [...] Nous espérons qu’il s’améliorera comme le reste de nos joueurs. Je pense que nous avons ajouté quelques éléments offensifs qui ne peuvent que contribuer au développement d’un jeune quart-arrière. Nous allons travailler fort avec le gamin. Nous allons le surveiller de près.»

Il semble que Mayfield ait compris le message de son entraîneur et qu’il ait décidé de prendre les devants.