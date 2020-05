Aaron Rodgers brise enfin le silence

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers a réagi publiquement à la sélection du jeune pivot Jordan Love par sa formation lors du dernier repêchage de la NFL.

«Ma première réaction a été la surprise, comme plusieurs autres personnes, a indiqué le vétéran de 36 ans au réseau ESPN. Je ne peux pas dire que j’étais emballé par ce choix. Cependant, je comprends que l’organisation ne pense pas uniquement au présent, mais aussi au futur et je respecte ça.»

En effet, la sélection de Love en première ronde (26e au total) en a surpris plus d’un. Rodgers est toujours considéré comme l’un des meilleurs quarts du circuit Goodell et Green Bay avait d’autres besoins plus urgents, comme un bon receveur de passes par exemple.

Visiblement déçu, Rodgers n’a pas de ressentiment envers le jeune homme.

«Il n’a pas demandé d’être repêché par les Packers. Il n’est vraiment pas à blâmer, a-t-il affirmé. J’ai eu une bonne conversation avec lui le lendemain du repêchage. Je suis excité de travailler avec lui.»

Rodgers est sous contrat jusqu’à la fin de la campagne 2023, lui qui avait signé une prolongation de quatre ans et d’une valeur de 134 millions $ en août 2018.

«Mon objectif est de jouer dans ma quarantaine. Cela n’a pas changé», a tenu à préciser Rodgers.