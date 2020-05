Le visage de «PGA Tour 2K21» dévoilé

C’est le profil de Justin Thomas, quatrième joueur au classement mondial du golf masculin, qui se retrouvera sur la couverture du nouveau jeu vidéo «PGA Tour 2K21», disponible sur les tablettes dès le 21 août.

Les joueurs pourront tenter de défier l’un des 15 parcours du circuit professionnel sur les consoles PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et Steam. Dans le mode «carrière», ils auront la chance de choisir l’un des 12 golfeurs proposés – dont Thomas – afin notamment de devenir champion de la Coupe FedEx.

«Pour moi, c’est l’un de ces trucs auxquels vous rêvez quand vous êtes enfant. [...] Là, je vois ma photo sur la couverture et c’est vraiment arrivé. Il s’agit d’un accomplissement dont je me souviendrai», a-t-il affirmé au réseau ESPN.

Par ailleurs, les concepteurs du jeu ont fait appel à la technologie dernier cri pour reproduire les allées, les verts et les obstacles comme ils se trouvent normalement devant les golfeurs de la PGA. Les utilisateurs pourront sélectionner l’équipement et les vêtements du golfeur, ainsi que le niveau de difficulté. Il y aura possibilité de jouer en ligne avec d’autres personnes selon divers types de confrontation.

«À mes yeux, la plus grosse différence, c’est à quel point le jeu est réaliste, a précisé le gagnant de la Coupe FedEx 2017. C’est incroyable, ça vous donne l’expérience de vivre le sport. Je me retrouve au 17e trou du parcours du TPC Sawgrass et c’est comme si les gens autour étaient de vrais spectateurs. Ce sont des personnes qui font des mouvements logiques. De votre côté, vous créez votre joueur et essayez de l’amener au sommet comme on le fait pour nous-mêmes.»