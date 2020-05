«Je vais me grouiller le c...»

L’attaquant de l’organisation des Canucks Sven Baertschi n’a pas l’intention de passer une minute de plus avec le club-école situé à Utica et il fera tout pour assurer sa place dans la Ligue nationale de hockey (LNH), à Vancouver ou ailleurs.

Le patineur de 27 ans a joué le plus clair de son temps avec les Comets de la Ligue américaine cette saison, après avoir été retranché au camp d’entraînement, puis soumis au ballottage.

Exaspéré, il a demandé aux Canucks de l’échanger en décembre. Cependant, en cette époque de pandémie, il sait que l’avenir demeure nébuleux.

Le club de Vancouver aura le dernier mot quant à la suite et Baertschi veut se montrer convaincant pour être promu.

«Je ne veux pas retourner dans les ligues mineures. (...) C’est à eux de déterminer ce qui arrivera ensuite. C’est leur travail. Pour ma part, je vais me grouiller le cul afin de m’assurer d’être prêt, peu importe quel genre de camp d’entraînement qu’il faudra suivre», a-t-il mentionné au réseau radiophonique TSN 1040.

Ayant un contrat valide jusqu’à la fin de la campagne 2020-2021, Baertschi n’envisage pas d’autres avenues.

«Je ne prévois pas revenir en Suisse ou en Europe, a précisé le joueur helvète. Je pense pouvoir jouer au sein d’une équipe de la LNH, peu importe laquelle. Je peux le faire, je dois simplement me concentrer sur moi-même et me préparer pour une autre année.

«Je crois avoir montré à tout le monde que je me souciais de mon jeu. Je suis à 100 %, mon jeu va bien et je me prépare pour ce qui s’en vient.»

Avec Utica, l’ancien des Flames de Calgary a totalisé 13 buts et 33 mentions d’aide pour 46 points en 43 sorties cette saison. Il n’a joué que six matchs à Vancouver, tous en novembre.