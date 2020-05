«Je suis toujours l’un des meilleurs défenseurs»

Malgré une dernière saison particulièrement difficile avec les Devils du New Jersey, P.K. Subban croit toujours faire partie des meilleurs.

«À mon sens, je fais encore partie des top défenseurs de la ligue, a lancé sans réserve Subban en entrevue au Men’s Journal. Dans les plus gros matchs, dans les plus grands moments, je crois être un joueur qu’on veut avoir dans son équipe et sur qui on peut compter. Ça a toujours été ça mon style.»

Âgé de 31 ans, l’ancien joueur du Canadien de Montréal connaissait une saison éprouvante avec les Devils avant l’arrêt des activités en raison de la pandémie de COVID-19. Le gagnant du trophée Norris en 2013 n’a inscrit que sept buts et 18 points en 68 matchs depuis le début du calendrier. Une production qui n’a rien de comparable à celle de ses belles années avec le Tricolore et avec les Predators de Nashville.

«Les deux dernières années ont été différentes, a dit Subban. D’être avec une équipe comme Nashville, qui gagne le trophée des Présidents, qui fait la finale de la Coupe Stanley et des finales de conférences, et qui gagne des titres de division, puis de passer au New Jersey, qui ne fait pas les séries et qui forme une équipe très jeune, ce n’est pas la même situation.»

«C’est un ajustement, mais je crois certainement que de bonnes choses s’en viennent dans ma carrière, que ce soit de gagner le trophée Norris ou la coupe Stanley», a conclu Subban, qui a encore deux saisons à écouler à son contrat de huit ans pour 72 millions $.