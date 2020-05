Un espoir des Golden Knights veut brouiller les cartes

Contrairement à l’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield, l’attaquant Jack Dugan a fait partie des 10 finalistes pour l’obtention du trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur des rangs universitaires américains, en 2020.

Malgré tout, les attentes demeurent beaucoup moins élevées envers celui qui, plus tôt cette semaine, a conclu un contrat d’entrée de deux ans avec les Golden Knights de Vegas.

Si Caufield, âgé de seulement 19 ans, a été sélectionné au premier tour par le Tricolore au dernier repêchage, Dugan fut plutôt un choix de cinquième tour en 2017. À 22 ans, le joueur originaire de Rochester, dans l’État de New York, s’amuse toutefois à déjouer les pronostics.

«Je pense m’être placé en bonne position afin d’être considéré pour le trophée Hobey-Baker et c’est vraiment tout ce que je peux demander», a indiqué Dugan, dans une entrevue accordée au quotidien Las Vegas Review Journal.

Or, même s’il a été le meilleur pointeur de la NCAA, avec 52 points en 34 matchs avec le club de Providence, dans le Rhode Island, Dugan n’a même pas fait partie des trois derniers finalistes pour l’honneur individuel. Le défenseur Scott Perunovich, joueur de l’Université Minnesota-Duluth et espoir des Blues de St. Louis, l’a ultimement emporté.

«Personnellement, j’étais à l’aise avec le fait de remporter ou non le trophée, car j’ai fait ce que je voulais accomplir, a ajouté Dugan. Je pense avoir atteint mes objectifs pour la saison.»

«Je suis prêt»

L’attaquant américain a suffisamment bien fait, du moins, pour convaincre les Golden Knights. En s’entendant avec l’organisation de Las Vegas, Dugan renonce à ses deux dernières saisons au niveau universitaire.

«Je suis prêt à passer à la prochaine étape et je suis en bonne position pour relever ce défi et, je l’espère, me battre pour un poste dans la formation, a-t-il dit. Je pense que mes habiletés comme fabricant de jeu font partie de mes meilleurs atouts, mais en même temps, j’ai essayé de jouer différents styles tout au long de ma carrière.»

«Si la rondelle ne va pas dans le filet ou si je ne suis pas capable de faire des bonnes passes [lors d’un certain match], je sais vraiment que je suis capable de distribuer quelques mises en échec et de jouer physique devant le filet», a expliqué l’athlète de 6 pi et 2 po.

Concrètement, Dugan doit néanmoins s’attendre à passer par la Ligue américaine avant de se joindre aux Golden Knights, eux qui comptent déjà une belle profondeur à l’attaque.

Chose certaine, il prendra le chemin de Vegas, puisque le club-école se retrouvera désormais, à compter de la saison prochaine, dans cette région animée du Nevada.