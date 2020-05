Régis Lévesque sera immortalisé

Un des plus grands promoteurs de l'histoire de la boxe québécoise aura bientôt sa place parmi les immortels.

Selon le chroniqueur Réjean Tremblay, Régis Lévesque, qui a organisé certains des plus grands combats présentés dans la Belle Province, sera intronisé au Temple de la renommée de la boxe, à New York.

«C’est Camille Estephan qui a signé la lettre de recommandation, a-t-il avancé. Mardi, Ed Brophy, le président de l’International Boxing Hall of Fame, avait une bonne et une mauvaise nouvelle pour Régis. La bonne, c’est que Régis Lévesque va être intronisé au Hall of Fame.

«La moins bonne nouvelle, c’est qu’à cause de la COVID-19 qui fait des ravages abominables à New York, la cérémonie de cet été pour la cuvée 2020 a été retardée à août 2021.»

Âgé de 84 ans, M. Lévesque souffre d'un cancer et sera bientôt transféré vers une unité de soins palliatifs.

Lisez l'intégrale de la chronique de Réjean Tremblay, ici.