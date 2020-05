NFL: les entraînements virtuels se poursuivront

La NFL a informé ses équipes mercredi que les entraînements virtuels continueront au moins jusqu’au 29 mai.

C’est ce qu’a indiqué le réseau NFL Network, qui a obtenu une copie du mémo transmis aux différentes organisations de la ligue. Initialement, celle-ci et l’Association des joueurs avaient conclu un accord pour que ces séances à distance se terminent vendredi.

Sur papier, les activités d’équipe ont commencé le 20 avril, même si les exercices sur le terrain ne seront pas autorisés tant que les installations des 32 formations ne sont pas ouvertes de nouveau. La NFL aurait l’intention de les garder fermées d’ici la levée des mesures de confinement dans tous les États américains.

En principe, les programmes d’équipe – menés à distance en raison de la pandémie de coronavirus - et les mini-camps doivent se terminer avant le 26 juin.

«Dans l’éventualité où tous les complexes des clubs rouvrent en juin, le reste de la programmation prévue sur le terrain sera déterminé à la suite d’une consultation en comité et avec nos experts médicaux, selon les protocoles de la ligue. L’information sera transmise le plus tôt possible aux organisations», a-t-on indiqué dans le mémo.