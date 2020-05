Publié aujourd'hui à 07h33

Mis à jouraujourd'hui à 07h33

Depuis quelques semaines déjà, j’ai le grand privilège de décrire des vieux matchs impliquant les Canadiens de Montréal.

Je trouve l’expérience très enrichissante puisque ces matchs me permettent de voir les joueurs avec un point de vue complètement différent.

Le fait de décrire ces matchs d’époque, dans leur intégralité, me permet de voir et d’évaluer le talent, l’effort et la détermination des joueurs des années 1980 et 1990 et de les comparer avec les joueurs des années 2000.

Celui qui retient sans cesse mon attention, c’est Larry Robinson. Bon sang qu’il était bon ! Le grand défenseur faisait tout sur la glace. Il n’avait pas de défauts.

Il transportait la rondelle.

Il neutralisait les attaques adverses.

Il protégeait le devant de son filet.

Il jouait en avantage et en désavantage numérique.

Il frappait solidement.

Il était rapide, habile et il ne reculait devant personne.

Bref, je pose la question suivante, quelle est sa place dans l’histoire ?

Nombreux accomplissements

Robinson est l’un des 13 défenseurs seulement dans l’histoire à avoir remporté le trophée Norris (1977-1980) à deux reprises au cours de sa carrière.

Aussi, il peut se vanter d’être l’un des neuf défenseurs seulement avec un trophée Conn-Smythe (1978).

De plus, Robinson occupe le neuvième rang pour les points chez les défenseurs (958).

Et il est le joueur (toutes positions confondues) avec la meilleur rendement de +/– dans l’histoire de la LNH avec une fiche de + 722.

LES MEILLEURS

FICHE +/-

1-Larry Robinson : +722

2-Bobby Orr : +582

3-Raymond Bourque : +527

4-Wayne Gretzky : +520

5-Bobby Clarke : +507

Ah oui. J’allais oublier un léger détail. Robinson a aussi gagné six fois la Coupe Stanley.

Bref, j’en arrive à la conclusion suivante. Je place Larry Robinson dans le top 10 des meilleurs défenseurs dans l’histoire de la Ligue nationale.

D’ailleurs, j’ai eu, il y a quelques jours, une belle et enrichissante discussion avec mon ami Rodger Brulotte à ce sujet.

On en convenait que Bobby Orr est le meilleur défenseur de tous les temps. Aucun doute. Ce sera unanime ou presque. Mais après Orr, plusieurs défenseurs peuvent se retrouver entre les positions 2 et 10.

Votre âge, vos préférences et d’autres facteurs influenceront votre choix.

Mais assurément vous placerez Doug Harvey, Nicklas Lidstrom et Raymond Bourque dans votre top 10. Vous penserez aussi à Denis Potvin ou encore Paul Coffey, mais je crois que Robinson fait partie de l’élite dans l’histoire tout comme Chris Chelios et Brian Leetch.

Robinson a sa place avec les grands. Voici, en toute humilité, mon top 10.

MEILLEURS DÉFENSEURS

1-Bobby Orr

2-Raymond Bourque

3-Nicklas Lidstrom

4-Doug Harvey

5-Denis Potvin

6-Larry Robinson

7-Chris Chelios

8-Paul Coffey

9-Pierre Pilote

10-Brian Leetch