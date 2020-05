Mike Gartner a marqué 708 buts malgré un handicap

L’ancien attaquant Mike Gartner a inscrit 708 buts en saison régulière durant sa carrière de 19 ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et cette production constitue un vrai miracle, compte tenu de l’handicap avec lequel l’Américain doit vivre quotidiennement.

L’homme de 60 ans est en fait une force de la nature, lui qui est aux prises avec l’amblyopie, un problème de vision rendant un de ses deux yeux pratiquement non fonctionnel. Le septième meilleur buteur de l’histoire de la LNH jouait donc avec un œil qui nuisait à sa perception de son environnement – notamment la profondeur – et à sa coordination oeil-main.

«Mon œil gauche est le meilleur. Ma vision est de 20/20 avec lui, tandis qu’avec l’autre, c’est 20/200. Si je couvre le gauche et que j’essaie de voir avec le droit, je ne peux même pas conduire mon auto, a-t-il admis au site The Athletic.

«Cela n’est pas entré en ligne de compte jusqu’à mon arrivée chez les professionnels, quand j’ai dû subir un test. (...) Pendant des années, les spécialistes se trouvaient à vérifier un seul des deux, celui qui était bon. Je déplaçais le cache-œil pour bien voir les affiches du test. Ils ne se préoccupaient pas si je pouvais voir avec mes deux yeux, en autant que je réussisse leurs examens... et que je marque des buts.»

«Ainsi, j’ai passé toute ma carrière de cette façon. Je me rappelle d’en avoir parlé à mon plus jeune fils il y a quelque temps. Je lui ai dit : en effet, je ne peux pas vraiment voir de l’œil droit. Et il a répondu : que veux-tu dire? J’ai ensuite mentionné que j’avais passé toute ma vie ainsi. Ma vision périphérique est bonne, aucun problème là, mais je ne peux rien faire avec le droit. Mon garçon a dit : tu as joué avec un seul bon œil durant toutes ces années? Je lui ai affirmé : oui, et si quelqu’un avait réellement vérifié le tout, je n’aurais probablement pas réussi le test.»

Méthode secrète

Celui ayant totalisé deux filets de plus qu’Alexander Ovechkin – un autre nom associé aux Capitals de Washington – a toutefois admis que ses ennuis visuels pouvaient lui nuire sur la glace lorsque l’entraîneur lui demandait de jouer à l’aile gauche, ce qui est survenu quelques fois. Aussi, il tentait de décourager son pilote à choisir cette option; il tient par ailleurs à garder secrète sa méthode de persuasion.

«J’étais pas mal limité de ce côté, car je jouais normalement à l’aile droite. Je ne pouvais pas être ailleurs, a-t-il indiqué. Une fois, ils ont essayé de m’envoyer à gauche et je leur ai dit que je ne serais pas capable, étant peu à l’aise. Je pense que je ne pouvais pas voir la patinoire de la même façon. À la droite, j’étais en mesure de la voir au complet.»

Tout cela n’a pas empêché Gartner de réussir au moins 30 buts au cours de chacune de ses 14 premières campagnes dans la LNH à compter de 1979-1980.