L’ex-quart-arrière Eli Manning ne sait toujours pas ce qu’il fera dans les prochains mois, mis à part de prendre une pause du football d’un an, mais il y a déjà une certitude bien ancrée dans son esprit.

«Je voulais vraiment m’arrêter un an et juste essayer de retrouver mes repères, tout en regardant avec ma famille quel serait le prochain chapitre de ma carrière. Je sais une chose : je ne veux pas être instructeur dans la NFL, a-t-il confirmé durant une vidéoconférence dont les extraits ont été diffusés sur le site de son ancienne équipe, les Giants de New York.

«J’ai vu ce que nos entraîneurs font et les heures qu’ils consacrent. J’apprécie passer mon temps en famille et diriger ou aider certaines de ses équipes sportives.»

Pas le temps de s’ennuyer

Ayant pris sa retraite après la fin de la dernière campagne, l’homme de 39 ans a œuvré 16 ans dans la NFL et ne semble pas trop s’ennuyer. Toutefois, il n’exclut pas la possibilité de revenir un jour dans le circuit pour y assumer un rôle loin des lignes de côté.

D’ailleurs, le double vainqueur du Super Bowl a déjà admis être intéressé à travailler chez les Giants. Il pourrait aussi être tenté par le monde de la télévision et le football scolaire.

«Ce sport est synonyme pour moi d’amour et de passion, a-t-il déclaré. C’est tout ce que j’ai connu et fait au cours des 25 dernières années. Je ne pense pas trop m’en éloigner.

«J’aimerais réaliser quelque chose avec les Giants et rester impliqué chez eux. J’ai probablement besoin d’un petit arrêt, car tout cela est nouveau.

Donc, je prendrai un peu de temps et savourerai mes moments en famille, mais j’assume que je sauterai éventuellement de nouveau dans le bateau du football d’une quelconque façon.»

«Je ne sais pas si je dois déjà l’annoncer ainsi. J’aimerais demeurer avec les Giants en participant activement à leurs activités ou encore, diriger une équipe scolaire.»

Manning a totalisé 236 matchs de saison régulière entre 2004 et 2019, recevant quatre invitations pour le Pro Bowl.