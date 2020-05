Yvon Lambert opéré pour un cancer

L’ancien du Canadien de Montréal Yvon Lambert a été opéré il y a deux semaines pour soigner un cancer du côlon, mais se sent aujourd’hui en pleine forme.

C’est le journaliste du «Journal de Montréal» Michel Beaudry qui a rapporté la nouvelle, lundi matin.

M. Lambert, qui a remporté la coupe Stanley à quatre reprises lors des années 1970, a été admis à l’Hôpital général de Montréal et a regagné son domicile le lendemain de l’opération avec l’aide de son épouse, Danielle.

L’ex-numéro 11 du CH dit s’être inspiré du combat de ses coéquipiers de l’époque, desquels il est encore très proche. Il a tout de même attendu deux mois avant de parler de sa maladie.

«Oui, le mot "cancer" fait peur. Mais tout de suite, j’ai pensé à "Pointu" (Guy Lapointe) qui, depuis plus d’un an, combat un cancer de la langue, et est sur la bonne voie.

Crédit photo : Le Journal de Montreal

«Puis, j’ai aussi tout de suite pensé à "Flower" (Guy Lafleur), qui est passé très proche de la mort. Après ça, tu te dis, moi aussi, je veux me battre», a mentionné celui qui aura 70 ans le 20 mai prochain.

Yvon Lambert a disputé neuf saisons dans l’uniforme bleu-blanc-rouge et a toujours été l’un des favoris des partisans montréalais.

Reconnu pour sa gentillesse et son caractère jovial, l’ailier gauche a agit à titre d’ambassadeur du Tricolore lors des dernières décennies.