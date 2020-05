Ryan Johansen est gêné par son jeu

Ryan Johansen est bien conscient des attentes placées en lui chez les Predators de Nashville et a avoué que son rendement lors de la dernière saison a été une source de tracas pour lui.

Acquis des Blue Jackets de Columbus en 2016, le Canadien a accepté une lucrative entente de huit ans et 8 millions $ par saison l’année suivante. Étant avec Matt Duchene le joueur le mieux payé de l’équipe, il considère que ses 14 buts et 36 points en 68 matchs en 2019-2020 sont largement insuffisants.

«En tenant compte de mon rôle dans cette équipe et des standards que je m’impose, je dois être meilleur que le joueur de centre numéro 1 des adversaires chaque soir, a dit l’attaquant au site The Athletic lundi. Je dois montrer à mes coéquipiers que je suis là chaque soir. Je dois être l’un des chevaux de bataille de l’équipe chaque soir. Et ce n’est pas ce qui arrive. C’est frustrant.»

«Je vais être honnête, ça m'a rongé cette année. C'est une expérience que je n'ai pas vécue depuis que j'étais un jeune joueur, et ça m'a ennuyé. Vous avez des coéquipiers qui comptent sur vous, vous avez ce gros contrat et vous essayez seulement de retrouver vos sensations.»

Retrouver son jeu

Au moment de l’interruption des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de la pandémie de COVID-19, les Predators occupaient le deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest. Une lutte très serrée était en cours, et sept équipes se disputaient cinq billets pour les éliminatoires.

Ayant évolué sous les ordres de deux entraîneurs-chefs cette saison – John Hynes a été embauché au lendemain du congédiement de Peter Laviolette au mois de janvier – Johansen a ainsi vu son temps d’utilisation diminuer.

Il a toutefois discuté avec Hynes pour lui assurer qu’il allait retrouver son jeu bientôt.

«Je lui ai dit: "je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais fais ce que tu as à faire et je vais être le meilleur moi possible". Je lui ai dit que j’allais retrouver mon jeu, que ça allait venir. Je lui ai dit: "tu seras capable de m’utiliser et de me faire confiance comme centre numéro 1".»