Les Kings laissent aller un expert du recrutement

Les Kings de Los Angeles ont mis fin à leur association avec l’adjoint au directeur général, Mike Futa, lundi.

Dans un communiqué transmis au réseau Sportsnet, l’organisation californienne a simplement mentionné qu’elle ne renouvellera pas le contrat de Futa qui prendra fin prochainement.

Celui-ci occupait son poste depuis avril 2017, mais travaillait avec les Kings depuis le 5 juin 2007, jour au cours duquel il a été nommé directeur du recrutement amateur. En mai 2014, il fut promu comme vice-président des opérations hockey et directeur du personnel des joueurs.

L’ancien DG de l’Attack d’Owen Sound dans la Ligue junior de l’Ontario a aidé les Kings à repêcher des joueurs leur ayant permis de gagner la coupe Stanley en 2012 et 2014. Parmi eux, il y a le défenseur Drew Doughty et l’attaquant Tyler Toffoli. Durant son passage à Los Angeles, le club a aussi sélectionné Tanner Pearson, Brayden Schenn et Adrian Kempe, notamment, au premier tour.