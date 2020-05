Une solution ingénieuse pour aider à la relance

Et si la solution se trouvait à Syracuse? Une jeune compagnie de cette ville de l’État de New York a développé une technologie qui permet de désinfecter les arénas et les stades.

EagleHawk est spécialisé dans les drones qui utilisent des caméras thermiques pour détecter les fuites dans les toits d’édifices publics.

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis à la mi-mars, l’entreprise a décidé de changer de secteur d’activité en raison du ralentissement économique.

Elle a retiré les caméras thermiques de ses drones et les a remplacées par un appareil qui pulvérise du désinfectant, rapporte le site de nouvelles Syracuse.com, dimanche.

Le désinfectant est emmagasiné dans un réservoir au sol et est pompé vers le drone par un tuyau. Un deuxième appareil vole près de celui qui asperge le liquide pour maintenir le tuyau vers le haut et empêcher le drone de se coincer sous des sièges ou de frapper d’autres objets sur son chemin.

Déjà testé par les Sabres

Selon le président et chef de la direction d’EagleHawk, Patrick Walsh, son produit peut autant servir dans les stades couverts que fermés, peu importe leur taille.

L’appareil, qui est piloté par un opérateur, a d’ailleurs déjà été testé au KeyBank Center, le domicile des Sabres, et dans d’autres installations sportives de Buffalo.

Celles-ci sont actuellement fermées. Lorsqu’elles rouvriront, Walsh croit que ses drones seront très utiles.

«Notre innovation suscite présentement un grand intérêt, a-t-il soutenu. Mais malheureusement, tous nos clients potentiels sont en mode attente pour le moment.»

Selon lui, les équipes sauveraient de l’argent en utilisant sa technologie puisque désinfecter chaque siège manuellement avant et après chaque match coûterait cher en main-d’œuvre et serait plus risqué pour les employés. De plus, l’opération se ferait beaucoup plus rapidement.

Reste maintenant à savoir si des organisations sportives s’en procureront.