Un documentaire sur Ovechkin?

Directeur du contenu de la Ligue nationale de hockey (LNH), Steve Mayer semble avoir de nombreuses idées pour maintenir le contact entre les joueurs et les partisans. D’ailleurs, il travaille très fort pour convaincre Alexander Ovechkin d’accepter un plan similaire à celui ayant permis la création du documentaire «The Last Dance».

Au cours d’un entretien avec le quotidien «Toronto Sun», Mayer a admis qu’il souhaite voir les caméras surveiller chaque fait et geste de l’attaquant des Capitals de Washington. Il s’agirait ainsi de dupliquer le concept de la série mettant en vedette Michael Jordan et les Bulls de Chicago de la saison 1997-1998, au cours de laquelle le club de l’Illinois a savouré son sixième titre de la NBA en huit ans.

À lire aussi: Le secret derrière les 706 buts d'Ovechkin

«Je serai honnête avec vous : j’ai déjà amorcé les discussions, a déclaré le représentant de la LNH. Il y a un gars qui tente de fracasser l’un des plus grands records de l’histoire du hockey [soit la marque du plus grand nombre de buts comptés en carrière détenue par Wayne Gretzky]. Puis-je le suivre tout au long de cette quête?»

«Avant d’être commissaire de la NBA, Adam Silver était responsable du divertissement de la ligue. Il était comme moi actuellement. Et il avait conclu une entente avec Jordan en lui disant : "nous voulons tout capter. Tu es complètement en charge. Quand tu mentionneras être prêt à diffuser tout cela, on répondra oui". Donc, dans 20 ans, ce sera peut-être Alexander Ovechkin.»

Un homme très inspiré

Oeuvrant pour la LNH depuis 2015 après avoir quitté un emploi chez IMG, où il a notamment produit les Jeux olympiques et la présentation de la mi-temps des matchs de la NFL à la télévision américaine, Mayer n’est nullement effrayé par la pause actuelle du calendrier du circuit Bettman. Il a déjà persuadé Ovechkin et Gretzky de s’affronter au jeu vidéo «NHL 20», en plus de mettre en place un jeu-questionnaire animé par le défenseur P.K. Subban et d’organiser une séance d’entrevues sur Zoom avec toute la formation des Blues de St. Louis.

Or, il semble que les hockeyeurs de la LNH se plaisent à se révéler autrement que sur la patinoire.

«Sommes-nous heureux de leur façon de répondre durant cette période en termes de contenu? Oui. Sommes-nous surpris? Oui, a avoué Mayer. Je serais à l’aise de placer notre ligue vis-à-vis les autres en termes de quantité de contenu produit au cours de la pause, car nos joueurs nous ont accordé un accès jamais vu auparavant. Et ils ont du plaisir.»

«Je crois que ça aide certains de voir d’autres joueurs obtenir d’excellentes réponses socialement par rapport à ce qu’ils font, a-t-il ajouté. En quelque sorte, ils essaient de se surpasser les uns les autres. Et je pense qu’ils sont aussi encouragés par ceux qui les côtoient, qu’il s’agisse de leur épouse, de leur conjointe ou de leurs enfants.»

Maintenant, tout indique que les événements en ligne de la LNH demeureront bien visibles, que la saison 2019-2020 reprenne ou non. Mayer a dit penser notamment à une émission de cuisine avec des joueurs ou un concours de talent.

«On ne va pas s’arrêter. Je m’assis toute la journée en réfléchissant sur ce que je veux pour la semaine suivante. Et nous le faisons. Ce fut très plaisant, mais je dois rester prudent. Tout le contexte reste difficile. Néanmoins, c’est bien de pouvoir amener des idées nouvelles. J’estime que plusieurs de ces innovations demeureront une fois que le jeu reprendra», a-t-il prédit.