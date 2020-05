UFC: des ratés au niveau sanitaire

On avait hâte d’assister au premier événement sportif présenté en pleine pandémie de la COVID-19 en Amérique du Nord. L'UFC 249 a été un beau laboratoire pour la présentation d’événements à huis clos.

Dès qu’ils ont mis les pieds à Jacksonville mercredi, les combattants ont été testés pour la COVID-19 par les officiels de l’Ultimate Fighting Championship. Même si le Brésilien Jacare Souza et ses deux hommes de coin ont été déclarés positifs, l'UFC a décidé d’aller de l’avant pour le gala de samedi.

Durant la soirée, on a constaté certains manques au niveau sanitaire. Tous les intervenants autour des combattants devaient porter un masque. Par contre, on a vu des entraîneurs retirer leurs masques pendant les rounds alors qu’ils n’étaient pas deux mètres de distance avec leurs collègues.

Certains officiels de l’UFC ne portaient pas leurs masques correctement. Ils couvraient seulement leurs bouches. Puis, lors des entrevues d’après-combat, l’animateur Joe Rogan n’a rien changé de ses habitudes avec des échanges à proximité des athlètes tout en terminant le tout avec une bonne poignée de main.

L’exemple de White

Qui n’a pas porté de masque durant l'UFC 249? Dana White. Le grand patron de l’UFC était assis aux premières loges à quelques pieds de l’octogone.

En plus de ne pas porter de masque, White ne respectait pas les règles de distanciation sociale. Son bras droit a passé la soirée à sa gauche et lui non plus ne portait pas de masque.

Lorsqu’on sait qu’il est un ami proche du président américain Donald Trump, il ne faut pas surprendre de le voir agir ainsi.

Une guerre signée Gaethje

Sur la qualité du spectacle, il n’y a rien à redire. Les combattants ont offert un excellent spectacle même si leurs camps d’entraînement ont été tenus dans des circonstances particulières.

L’action n’a pas manqué dans l’octogone avec le knock-out de Francis Ngannou et la victoire convaincante et l’annonce de la retraite de Henry Cejudo. En finale de l’événement, Justin Gaethje et Tony Ferguson ont livré la marchandise.

Gaethje l’a emporté par knock-out technique au cinquième round après avoir ébranlé Ferguson avec un jab. L’Américain a dominé l’action et il a connecté son adversaire avec plusieurs coups de puissance.

Ferguson, lui, ne semblait pas dans son assiette. Il n’a pas eu de solution pour la stratégie offerte par Gaethje. Une défaite qui va lui coûter cher, car il devait affronter Khabib Nurmagomedov en combat de championnat à l’origine.

C’était le premier gala en huit jours de l’UFC à Jacksonville. Il y aura aussi des cartes mercredi et samedi prochains.