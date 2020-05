Six mamans et sportives de haut niveau

Alors qu'elles sont célébrées en ce dimanche de la fête des Mères, voici un bref portrait de six sportives ayant été en mesure d’atteindre les hauts sommets après avoir donné la vie.

Serena Williams – Tennis

Depuis la naissance de sa fille Alexis Olympia Ohanian en septembre 2017, la joueuse de tennis Serena Williams n’a pas été en mesure d’ajouter un autre titre du Grand Chelem à sa collection qui en comptait déjà 23.

Qu’à cela ne tienne, l’Américaine a tout de même participé à quatre finales lors de ces prestigieux événements. Elle a aussi remporté le tournoi d’Auckland (2020) et retrouvé sa place dans le top 10 mondial.

Kristin Armstrong – Cyclisme

Avant de devenir maman, Kristin Armstrong a remporté la médaille d’or à l’épreuve du contre-la-montre aux Jeux olympiques de Pékin. Deux ans plus tard, elle annonçait sa retraite du sport afin de fonder une famille. La même année, elle a donné naissance à un fils et a réalisé qu’elle pouvait consolider le cyclisme et la famille.

L’Américaine a enfourché son vélo et a de nouveau monté sur la plus haute marche du podium du contre-la-monte des Jeux de Londres (2012). Armstrong a fait de même quatre ans plus tard à Rio (2016).

Jaqueline Mourao – Vélo de montagne, ski de fond et biathlon

Le palmarès de la Québécoise d’adoption Jaqueline Mourao est impressionnant, été comme hiver, dans trois disciplines différentes. Elle a participé aux JO d’Athènes (2004), Turin (2006), Pékin (2008), Vancouver (2010), Sotchi (2014) et Pyeongchang (2018).

Après ses premières olympiades en vélo de montagne, Mourao rencontre le fondeur Guido Visser et le couple s’installe à Saint-Ferréol-les-Neiges. Elle est initiée au ski de fond par son amoureux et depuis, elle n’a jamais raté des Jeux d’hiver.

Entre ses participations aux prestigieuses compétitions, l’athlète multidisciplinaire a aussi donné naissance à deux enfants et a continué d’être l’une des très rares Brésiliennes à prendre part aux Jeux d’hiver. Elle a d’ailleurs été la porte-drapeau de son pays en 2014, à Sotchi.

Kara Goucher – Coureuse de fond

Comme Armstrong, Kara Goucher avait connu du succès avant de mettre au monde un enfant, elle qui avait participé à l’épreuve du 10 000 m aux JO de Pékin.

En 2010, elle donne la vie à son fils Colt et seulement un an plus tard, elle bat le record du marathon couru le plus rapidement avec un impressionnant temps 2h 24 min 52s. Elle a également remporté les Championnats de semi-marathon des États-Unis en 2012 et le semi-marathon de San Antonio en 2015.

Kerri Walsh Jennings – Volleyball de plage

Le palmarès de Kerri Walsh Jennings est invraisemblable. Elle et sa partenaire Misty May-Treanor ont remporté l’or aux Jeux olympiques de 2004, 2008 et 2012.

Pendant ce temps, Walsh Jennings a donné naissance à deux enfants, soit en 2009 et 2010. Elle était également enceinte de quelques semaines du troisième alors qu’elle triomphait à Londres.

Marie-Ève Drolet – Patinage de vitesse courte piste

La Québécoise a remporté deux médailles olympiques avec l’équipe de relais lors des Jeux olympiques de Salt Lake City (2002) et de Sotchi. Après son aventure en Russie, elle a donné naissance à son premier enfant, la petite Zoey.

Marie-Ève Drolet a donc pris une pause lors de la saison 2014-2015 et n’a pris part qu’aux compétitions nationales la saison suivante. En 2015-2016, la native de Laterrière est revenue en force sur la scène internationale, y remportant deux médailles de bronze lors d’épreuves de la Coupe du monde.